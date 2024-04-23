За сутки украинцы инвестировали в облигации в "Дії" более 30 миллионов – Федоров

За сутки через "Дію" украинцы приобрели облигаций на более 30 млн грн.

Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, за 24 часа украинцы приобрели более 30 тысяч облигаций.

Самыми популярными стали Ялта, Новая Каховка и Симферополь.

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Напомним:

В "Дії" запустили продажу двух новых именных военных облигаций, которые посвящены временно оккупированным украинским городам - Бахчисараю и Макеевке.

Ранее сообщалось, что на военных облигациях, которые продаются в приложении "Дія", украинцы с октября 2022 года заработали более 94 млн грн.

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Экономическая правда