На покупке военных облигаций через "Дію" украинцы заработали почти 100 миллионов

На военных облигациях, которые продаются в приложении "Дія", украинцы с октября 2022 года заработали более 94 млн грн.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"С октября 2022 года украинцы приобрели более 4 миллионов военных облигаций через "Дію", чем инвестировали в государство и еще и получили прибыль", — говорится в сообщении.

По данным Федорова, на облигациях, приобретенных через приложение украинцы получили более 94 млн грн прибыли.

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