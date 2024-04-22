В "Дії" запустили продажу еще двух именных военных облигаций

В "Дії" запустили продажу двух новых именных военных облигаций, которые посвящены временно оккупированным украинским городам - Бахчисараю и Макеевке.

Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Военные облигации - это ценные бумаги и действенный способ поддержать украинскую экономику и армию. Украинцы уже приобрели через "Дію" более 4 миллионов облигаций и заработали на этом более 94 миллионов гривен", - написал Федоров.

Облигации имеют такие ставки и даты выплат:

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Бахчисарай: ставка от 17%, дата выплаты - 28.01.2026;

Макеевка: ставка от 16%, дата выплаты - 12.03.2025.

Напомним:

Ранее сообщалось, что на военных облигациях, которые продаются в приложении "Дія", украинцы с октября 2022 года заработали более 94 млн грн.

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Экономическая правда