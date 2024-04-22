Фонд держмайна виставив на приватизацію ще один протезний завод

Фото: Прозорро.Продажі

Фонд держмайна виставив на приватизаційний аукціон єдиний майновий комплекс Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства. Стартова ціна - 11,39 млн грн без ПДВ.

Про це повідомляється на сайті Прозорро.Продажі.

Заявки приймаються з 12 квітня по 6 травня включно. Аукціон заплановано на 7 травня.

Зазначається, що до складу лота входять сім будівель і споруд загальною площею 2021,6 кв. м (триповерхова будівля площею 1906,8 кв. м, гараж, альтанка, огорожа), земельна ділянка 0,20 га, а також - понад 1500 одиниць рухомого майна: обладнання, меблі, інвентар тощо, шість транспортних засобів.

Реклама:

При цьому серед умов продажу:

збереження профілю діяльності підприємства протягом 10 років,

недопущення звільнення працівників протягом шести місяців від дати переходу права власності,

погашення протягом шести місяців боргів із зарплати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на об’єкт приватизації.

Також повідомляється, що Миколаївське ДЕПОП не має кредиторської заборгованості. Обсяг реалізації продукції за 2021-2023 роки - 58,35 млн грн. У 2023 році підприємство отримало 163 тис грн чистого прибутку.

Фото: Прозорро.Продажі

Нагадаємо:

Реклама:

Наприкінці лютого ФДМУ провів успішний онлайн-аукціон з продажу єдиного майнового комплексу державного комерційного підприємства "Київське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство".

Стартова ціна об'єкту становила 31,3 млн грн та під час торгів зросла вп'ятеро, до 165 млн грн. Усього за лот змагалися 14 учасників. Водночас новий власник має сплатити заборгованість підприємства - понад 34 млн грн.

Як зазначає liga.net, у жовтні 2023 року Фонд держмайна продав Хмельницьке державне протезно-ортопедичне підприємство за 32 млн грн.

"Його хотів приватизувати Червоний Хрест, але програв місцевому "Тандем Трейдінгу".

Через місяць за рішенням суду аукціон було скасовано, а підприємство заарештоване, бо з'ясувалося, що за фірмою, ймовірно, стоїть начальник Центрального управління продовольчого забезпечення командування Сил логістики ЗСУ. У нього не було достатніх легальних доходів, аби придбати такий дорогий об'єкт", - пише liga.net.

Читайте також: Розкрадання,"мертві душі" і компанії-прокладки. Як працює темна частина ринку протезування?

Економічна правда