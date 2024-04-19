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ФДМУ за тиждень провів 8 успішних аукціонів з приватизації на 28,5 мільйонів

П'ятниця, 19 квітня 2024, 19:45 - Олексій Павлиш

Фонд держмайна цього тижня провів 8 успішних онлайн-аукціонів з приватизації на загальну суму 28,5 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

"За право власності на об’єкти змагалися 45 учасників, торги проходили у системі "Prozorro.Продажі". Зростання ціни активів відбулося у 28,5 рази", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найдорожчим лотом тижня став комплекс будівель на Дніпропетровщині - участь у торгах взяли 8 учасників, а вартість об’єкта зросла до понад 22 млн гривень.

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Другим за розміром фінальної вартості стала будівля для утримання тварин та приготування кормів на Черкащині: за право власності на актив змагалися 13 учасників, ціна об’єкта зросла зі стартових 727 250 гривень до фінальних 4,2 млн гривень.

На наступному тижні Фонд планує провести 20 онлайн-аукціонів з приватизації державного майна. Серед пропозицій єдині майнові комплекси, адмінбудівлі та складські приміщення.

Нагадаємо:

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За результатами січня-березня 2024 року від приватизації в держбюджет уже надійшло понад 650 млн грн.

Економічна правда

Фонд держмайна приватизація
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