Все разделы
Укр / Рус

"Госоператор тыла" за невыполнение контракта отстранил поставщика продуктов для армии

Вторник, 23 апреля 2024, 13:05 - Игорь Пилипив

Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" (ДОТ) из-за невыполнения обязательств, предусмотренных в контракте, отстранил компанию "Твой Хлеб" от поставок продуктов для армии.

Об этом сообщает пресс-служба ДОТ.

Отмечается, что поставщик ООО "Твой хлеб" не выполнил свои обязательства, поэтому его объемы полностью перераспределены на другие компании.

"В частности, для выполнения заказов по Тернопольской, Черниговской и Хмельницкой областях по результатам сбора коммерческих предложений был законтрактован ООО "МИТ ПРОМ", - говорится в сообщении.

Реклама:

В ДОТ сообщают, что сейчас 15 воинских частей определены приоритетными к поставке. Обеспечением всех до вчерашнего дня занималось ООО "Твой Хлеб".

Актуальное распределение областей по поставщикам является таким:

  • ООО "Фудгранд" - Полтавская, Сумская области
  • ООО "Юг Прод Торг" - Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Черкасская, Запорожская области
  • ООО "Контракт Продрезерв 5" - Донецкая, Днепропетровская, Киевская области и г. Киев
  • ООО "Буский консервный завод" - Волынская, Ровенская, Житомирская, Одесская
  • ООО "ОХТЫРКА МЯСОПРОДУКТ" - Винницкая, Харьковская область
  • ООО "АДЕЛИН" - Львовская область
  • ООО "МИТ ПРОМ" - Тернопольская, Хмельницкая и Черниговская области
  • ООО "Торговая компания "Агропродпром-сервис"" - Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая области.

Напомним:

Реклама:

Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" (ДОТ) сообщило о срыве некоторыми выбранными без Prozorro компаниями для поставки продуктов для армии. Их обязательства взяли на себя другие компании.

С начала работы "Государственного оператора тыла" (ГОТ) шесть новых украинских производителей стали поставщиками вещевого имущества для Вооруженных Сил Украины.

Минобороны армия продукты
Реклама:
Материалы по теме
Украинский РЭБ против российских дронов. Как отечественные компании наращивают производство дефицитного оружия? 22 апреля 2024, 08:30
Украина собирает армию роботов. Когда они вступят в бой? 17 апреля 2024, 08:45
В Минобороны во время аудитов выявили нарушений более чем на 10 миллиардов 16 апреля 2024, 10:28
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте