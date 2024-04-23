"Госоператор тыла" за невыполнение контракта отстранил поставщика продуктов для армии
Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" (ДОТ) из-за невыполнения обязательств, предусмотренных в контракте, отстранил компанию "Твой Хлеб" от поставок продуктов для армии.
Об этом сообщает пресс-служба ДОТ.
Отмечается, что поставщик ООО "Твой хлеб" не выполнил свои обязательства, поэтому его объемы полностью перераспределены на другие компании.
"В частности, для выполнения заказов по Тернопольской, Черниговской и Хмельницкой областях по результатам сбора коммерческих предложений был законтрактован ООО "МИТ ПРОМ", - говорится в сообщении.
В ДОТ сообщают, что сейчас 15 воинских частей определены приоритетными к поставке. Обеспечением всех до вчерашнего дня занималось ООО "Твой Хлеб".
Актуальное распределение областей по поставщикам является таким:
- ООО "Фудгранд" - Полтавская, Сумская области
- ООО "Юг Прод Торг" - Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Черкасская, Запорожская области
- ООО "Контракт Продрезерв 5" - Донецкая, Днепропетровская, Киевская области и г. Киев
- ООО "Буский консервный завод" - Волынская, Ровенская, Житомирская, Одесская
- ООО "ОХТЫРКА МЯСОПРОДУКТ" - Винницкая, Харьковская область
- ООО "АДЕЛИН" - Львовская область
- ООО "МИТ ПРОМ" - Тернопольская, Хмельницкая и Черниговская области
- ООО "Торговая компания "Агропродпром-сервис"" - Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая области.
Напомним:
Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" (ДОТ) сообщило о срыве некоторыми выбранными без Prozorro компаниями для поставки продуктов для армии. Их обязательства взяли на себя другие компании.
С начала работы "Государственного оператора тыла" (ГОТ) шесть новых украинских производителей стали поставщиками вещевого имущества для Вооруженных Сил Украины.