"Госоператор тыла" за невыполнение контракта отстранил поставщика продуктов для армии

Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" (ДОТ) из-за невыполнения обязательств, предусмотренных в контракте, отстранил компанию "Твой Хлеб" от поставок продуктов для армии.

Об этом сообщает пресс-служба ДОТ.

Отмечается, что поставщик ООО "Твой хлеб" не выполнил свои обязательства, поэтому его объемы полностью перераспределены на другие компании.

"В частности, для выполнения заказов по Тернопольской, Черниговской и Хмельницкой областях по результатам сбора коммерческих предложений был законтрактован ООО "МИТ ПРОМ", - говорится в сообщении.

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В ДОТ сообщают, что сейчас 15 воинских частей определены приоритетными к поставке. Обеспечением всех до вчерашнего дня занималось ООО "Твой Хлеб".

Актуальное распределение областей по поставщикам является таким:

ООО "Фудгранд" - Полтавская, Сумская области

ООО "Юг Прод Торг" - Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Черкасская, Запорожская области

ООО "Контракт Продрезерв 5" - Донецкая, Днепропетровская, Киевская области и г. Киев

ООО "Буский консервный завод" - Волынская, Ровенская, Житомирская, Одесская

ООО "ОХТЫРКА МЯСОПРОДУКТ" - Винницкая, Харьковская область

ООО "АДЕЛИН" - Львовская область

ООО "МИТ ПРОМ" - Тернопольская, Хмельницкая и Черниговская области

ООО "Торговая компания "Агропродпром-сервис"" - Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая области.

Напомним:

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Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" (ДОТ) сообщило о срыве некоторыми выбранными без Prozorro компаниями для поставки продуктов для армии. Их обязательства взяли на себя другие компании.

С начала работы "Государственного оператора тыла" (ГОТ) шесть новых украинских производителей стали поставщиками вещевого имущества для Вооруженных Сил Украины.