Деякі з обраних ДОТ постачальників продуктів для армії провалили роботу, замовлення розподілили іншим

АрміяІнформ

Закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" (ДОТ) повідомила про зрив деякими обраними без Prozorro компаніями для постачання продуктів для армії. Їхні зобов’язання взяли на себе інші компанії.

Про це пресслужба ДОТ повідомила в коментарі liga.net.

На 5 квітня статус виконання відвантажень на військові частини від отриманих заявок за перший тиждень становить:

"Буський консервний завод" – понад 90% поставлено;

"Юг Прод Торг" – понад 90% поставлено;

"Фуд Гранд" – понад 90% поставлено;

"Твій хліб" – 50% поставлено;

"Черкаський мʼясокомбінат" (ЧМК) – 25% поставлено.

Області, в яких зафіксований низький рівень виконання замовлень, розподілили між іншими постачальниками.

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Також у Донецькій та Дніпропетровській областях були проведені переговори з компаніями, що надали комерційні пропозиції на запит ДОТ для укладання договорів без використання електронної системи в березні цього року, але не були законтрактовані з огляду на вищі, ніж у переможців, ціни.

Так, компанія "Контракт Продрезерв 5" виявила готовність негайно виконати постачання, було укладено відповідний договір. Відвантаження вже розпочалися. Ціна за комплект становить 118,02 грн.

У Харківській та Чернігівській областях – замовлення спрямовуватимуться на "Фуд Гранд". Ціна за комплект – 118,38 грн та 104,94 грн відповідно.

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Запорізька, Кіровоградська та Черкаська області – замовлення спрямовуватимуться на "Юг Прод Торг". Ціна за комплект – 119,7 грн.

"За прострочення зобов'язань з боку постачальників застосовуватимуться пеня та штрафи, що передбачені контрактами", – наголосили в Держоператорі тилу.

Нагадуємо:

З початку роботи "Державного оператора тилу" (ДОТ) шість нових українських виробників стали постачальниками речового майна для Збройних Сил України.