Вже шість нових українських виробників стали постачальниками речового майна для ЗСУ

З початку роботи "Державного оператора тилу" (ДОТ) шість нових українських виробників стали постачальниками речового майна для Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що це стало можливим завдяки активній роботі ДОТ з ринком, роз'ясненню специфіки державних закупівель та наданню чіткого алгоритму дій щодо побудови процесів.

"Частка українських виробників, які постачають тилові товари для Збройних Сил України, зростає. Все частіше переможцями тендерів стають середні та малі виробники, особливо це стосується закупівель речового майна. Ми продовжимо роботу, спрямовану на збільшення частки українського виробника в наших закупівлях за рахунок кращого планування та укладання довгострокових контрактів", - зазначив генеральний директор "Державного оператора тилу" Арсен Жумаділов.

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Загалом з грудня минулого року ДОТ уклав 87 договорів на постачання речового майна на суму 6,4 мільярда гривень.

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