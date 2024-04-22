Все разделы
Укр / Рус

"Экономическая правда" приглашает на конференцию "Восстановление Украины: почему не следует откладывать до победы"

Россия разрушила более 210 объектов портовой инфраструктуры – Минвосстановление

Понедельник, 22 апреля 2024, 20:12 - Анастасия Дячкина

По состоянию на 2024 год в Украине наличивается более 210 объектов портовой инфраструктуры, которые были полностью или частично разрушены в результате российских атак.

Об этом заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков на конференции "Восстановление Украины", которую проводила "Экономическая правда". 

"Это мы говорим исключительно о гражданских объектах портовой территориальной структуры, их более 210", – отметил Васьков.

В то же время, замминистра добавил, что многие из этих объектов уже восстановили.

Реклама:

Тем не менее, по его словам, государство продолжает поддерживать, развивать и восстанавливать все возможные пути экспорта. Васьков подчеркнул, что и государство, и частный бизнес прилагают усилия, чтобы иметь наибольшее количество возможных альтернативных путей.

Отметим, что на декабрь 2023 года, россияне уничтожили более 300 тыс тонн зерна, атаковав 184 объекта инфраструктуры и семь гражданских судов.

Читайте также: Открытое небо, Черное море, водопровод за полгода: как изменились транспортные пути Украины на второй год войны

Реклама:

Напомним:

Вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков рассказал, что ему неизвестно о якобы переговорах, которые Украина вела с Турцией по безопасности гражданского судоходства в Черном море.

порт инфрастуктура война Минвосстановления
Реклама:
Материалы по теме
Журналисты идентифицировали часть судов РФ, вывозивших украинское зерно через порт Мариуполя 8 апреля 2024, 21:37
Украинским морским коридором уже экспортировали более 36 миллионов тонн грузов 6 апреля 2024, 11:37
Из-за атак украинских БПЛА порт в Санкт-Петербурге прекратил перевалку селитры - росСМИ 21 марта 2024, 17:28
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте