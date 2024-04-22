Кубраков говорит, что не слышал о переговорах Украины с Турцией по Черному морю

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Вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков рассказал, что ему неизвестно о якобы переговорах, которые Украина вела с Турцией по безопасности гражданского судоходства в Черном море.

Об этом он заявил на мероприятии "Восстановление Украины", организованного Экономической правдой.

"Мне трудно это комментировать, потому что я не имею информации о том, были ли эти переговоры", - отметил Кубраков. "Последний раз мы общались с ООН, кажется, в сентябре 2023 года, когда завершились Черноморская зерновая инициатива".

Он добавил, что, когда Украина уже отвоевала свои территориальные воды и запустила собственный коридор, а в Черном море установился "определенный паритет", было "осторожное предложение" со стороны ООН вернуться к тем правилам гражданского судоходства, которые действовали до начала 2022 года.

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"Конечно, все это поддерживают, потому что мы на своих требованиях, из-за того, что мы отвоевали, возвращаемся к тому, что было раньше. Наш коридор защищен без всяких условий, без всяких дополнительных ограничений", - подытожил Кубраков. "Поэтому на этом этапе это поддерживали, но дальше никакого общения с ООН не было".

Напоминаем:

Информационное агентство Reuters утверждает, что Украина и Россия совместно с Турцией два месяца вели переговоры о соглашении по безопасности судоходства в Черном море, которое должны были объявить в конце марта.

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С августа 2022 года по июль 2023 года порты Большой Одессы (Черноморск, Одесса и "Южный") работали по условиям "зерновой инициативы" - только на экспорт агропродукции из Украины, а все суда проходили проверку. 17 июля Россия вышла из соглашения с Турцией, которое гарантировало работу "зернового коридора".

Через месяц, 16 августа, первое судно прошло по новому украинскому судоходному коридору, который открыл три морских порта для перевозок всех товаров, а не только зерна. Позже вице-премьер-министр Александр Кубраков рассказал, что разблокировать море Украине удалось благодаря военным достижениям, в частности - существенным повреждениям российского десантного корабля возле Новороссийска. "Военный паритет в Черном море еще не установлен, но ситуация точно не такая, как была полгода назад", - заявил тогда Кубраков.

Экономическая правда