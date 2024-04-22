Российский "Норникель" откроет медный завод в Китае, чтобы избежать давления санкций на металлургию РФ

Металлургический гигант РФ "Норникель" закроет свой медный завод, который стремился сократить выбросы в российской Арктике, и построит новый в Китае, после того, как западные технологические партнеры отказались поставлять детали.

Об этом заявил генеральный директор компании Владимир Потанин, пишет Reuters.

В октябре "Норникель" начал многомиллиардный проект, направленный на сокращение выбросов двуокиси серы на 45% в Норильске, самом загрязненном городе России, с помощью комплексной программы улавливания выбросов.

Хотя "Норникель" не является непосредственной мишенью западных санкций из-за действий Москвы в Украине, он несколько раз менял сроки, стоимость и конфигурацию программы, обращая внимание на проблемы, связанные с отказом иностранных поставщиков поставлять продукцию в Россию.

Реклама:

"Негативное влияние санкций против российских цветных металлов способствовало этому решению", - сказал Потанин в интервью информационному агентству "Интерфакс". "Мы, как и другие производители российского сырья столкнулись с отказами клиентов и необходимостью предоставлять скидки".

"Это давление заставило нас задуматься над тем, как правильно доставить наши товары на рынок сбыта, - говорит Потанин. "И одно из таких нестандартных решений - перенос части производства на рынки прямого потребления".

Потанин заявил, что "Норникель" создаст совместное предприятие в Китае для строительства нового завода, который должен быть построен к середине 2027 года. Это даст возможность построить завод по доступной технологии, решить санкционные вопросы, обеспечить близость к рынкам сбыта и позволит войти в бизнес по производству аккумуляторов.

Реклама:

Напомним:

Цены на медь подскочили до самого высокого уровня за последние 14 месяцев, поскольку инвесторы активно скупают этот важный для промышленности металл на фоне роста рисков сокращения поставок и надежд на глобальное восстановление спроса.

Российская медная компания (РМК) и китайские фирмы избегали уплаты налогов и обходили влияние западных санкций, торгуя новой медной катанкой, замаскированной под металлолом.

Металлургическая компания Российской Федерации "Норникель" сталкивается с проблемами сбыта своей продукции в Европейском Союзе. Некоторые клиенты отказались покупать продукцию, изготовленную из российского металла.