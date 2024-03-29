"Норнікель" втрачає клієнтів в ЄС: вони відмовляються від продукції з російських металів

Металургійна компанія Російської Федерації "Норнікель" стикається з проблемами збуту своєї продукції у Європейському Союзі. Деякі клієнти відмовилися купувати продукцію, виготовлену з російського металу.

Про це повідомляє Reuters.

Проти "Норнікелю" не було введено західних санкцій, проте він зіткнувся з проблемою імпорту обладнання, "добровільними санкціями" партнерів та іншими глобальними обмеженнями, що змусило його знаходити нові ланцюжки збуту та переорієнтувати постачання до Азії.

Як приклад відмови від продукції, виготовленої з російських матеріалів, постраждав фінський завод Nornickel Harjavalta, який виробляє матеріали для акумуляторних батарей електромобілів у Європі.

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"Нам доводиться перебудовувати всю систему збуту... Зараз ми стикаємося з великою кількістю зовнішніх обмежень", – сказав віцепрезидент компанії Антон Берлін.

Від співпраці також відмовляються постачальники послуг, склади, порти, судновласники й банки, повідомив він.

Після лютого 2022 року "Норнікель" змінив географію продажів, переключивши увагу на Азію, частка якої в доходах компанії вперше в історії перевищила 50% минулого року. Китай став найбільшим ринком збуту "Норнікель".

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