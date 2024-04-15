РФ і Китай продають нову мідь, замасковану під брухт, щоб обійти санкції

Російська мідна компанія (РМК) і китайські фірми уникали сплати податків і обходили вплив західних санкцій, торгуючи новою мідною катанкою, замасковану під металобрухт.

Про це повідомили Reuters три джерела, знайомі з цим питанням.

Мідна катанка була подрібнена у віддаленому Синьцзян-Уйгурському районі КНР посередником, щоб її було важко відрізнити від брухту. Це дозволило як експортерам, так і імпортерам отримати прибуток від різниці в тарифах, що застосовуються до брухту і нового металу, сказали джерела.

Російське експортне мито на мідну катанку в грудні становило 7%, що нижче, ніж 10% на брухт. Імпорт мідної катанки в Китай оподатковується за ставкою 4%, а на імпорт російського брухту немає мита.

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Продажі нового металу, замаскованого під брухт, що розпочалися в грудні, відображаються в розбіжності між китайськими та російськими даними.

За даними китайської митниці, з грудня Китай закупив значно більше мідного брухту з Росії, тоді як російські дані, отримані Reuters від постачальника комерційних даних, свідчать про те, що кількість брухту, експортованого до найбільшого торгового партнера країни, була незначною.

На питання про торгівлю мідною катанки з китайськими фірмами, РМК, яка підпадає під західні санкції, відповіла, що постачає продукцію тільки російським компаніям. Від подальших коментарів компанія відмовилася.

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Китай став основним напрямком для російських компаній, які прагнуть експортувати свої товари, після того, як Сполучені Штати наклали санкції на Росію за її вторгнення в Україну.

Нагадаємо:

Ціни на мідь підскочили до найвищого рівня за останні 14 місяців, оскільки інвестори активно скуповують цей важливий для промисловості метал на тлі зростання ризиків скорочення постачання та сподівань на глобальне відновлення попиту.