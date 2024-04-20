Украина может привлечь заем под залог замороженных российских активов - Пышный

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный подтвердил, что есть несколько путей для привлечения замороженных российских активов в помощь Украине, один из которых предусматривает заем под залог активов, или прибыли от них.

Об этом глава Нацбанка сообщил в интервью украинской службе Голоса Америки.

Глава Нацбанка Андрей Пышный сообщил, что одним из вариантов привлечения замороженных российских активов на Западе может быть заем, под залог которого будут предоставлены российские активы, или прибыль с этих активов.

"Мы в НБУ остаемся сторонниками консолидированного ответа международного общества, ненарушение международного права, которую ведущие юридические школы определили как концепцию контрмер, это открывает возможность доступа к самым обездвиженным активам.

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Вместе с тем мы видим, что сейчас оживилась дискуссия вокруг другого варианта, так самого долгового: когда эти обездвиженные активы рассматриваются как залог для соответствующего займа. Вместе с тем есть и другие варианты, которые предусматривают, что Украина должна получить возможность привлечь заем под будущие доходы, которые генерируют эти обездвиженные активы".

Пышный также сообщил, что, для каждого варианта нужна политическая и юридическая воля. При этом, он отметил, что в первую очередь для открытия доступа к российским активам для Украины, нужна политическая воля, а юридические поводы для привлечения российских активов уже существуют.

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Напомним:

Более половины главных украинских банков могут продолжать работать даже в условиях отключения электроснабжения из-за российских обстрелов.

Правительство Украины твердо рассчитывает, что получит внешнюю финансовую поддержку в полном объеме, необходимую на нынешний год для покрытия бюджетного дефицита и функционирования экономики