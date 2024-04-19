Понад 55% мережі системно важливих банків здатні працювати під час блекауту – НБУ
Понад половина головних українських банків можуть продовжувати працювати навіть в умовах відключення електропостачання через російські обстріли.
Про це в інтерв'ю українській службі "Голосу Америки" заявив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.
За його словами, масштабні російські обстріли енергоінфраструктури України навесні перевірили здатність українських банків працювати в режимі блекауту.
"Сьогодні більш ніж 55% мережі системно важливих банків здатні працювати за будь-яких умов", - підкреслив Пишний.
У рамках програми Power Banking створено загальнонаціональну мережу банківських відділень, забезпечених резервними каналами зв'язку, включно зі зв'язком через Starlink, а також вони мають безперебійні джерела енергопостачання, генератори, пояснив голова НБУ.
"Ми протестували цю систему саме зараз, весною 2024 року, коли Росія поновила ракетні атаки", - додав він.
Пишний, який цього тижня перебуває у Вашингтоні для участі у весняних зборах МВФ та Світового банку, зазначив, що на зустрічах в рамках зборів центральні банки інших країн світу вивчають досвід України.
"Багато хто із колег цікавиться нашим досвідом роботи в умовах війни, забезпечення безперебійної роботи, не дивлячись на обставини, в умовах активної фази війни, в умовах блекауту, адже блекаут може бути спровокований не лише ракетною атакою та ураженням енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілу, але і кібератаками.
Наш досвід є цікавим, і ми активно ним ділимось", - сказав він.
За його словами, у Харкові, де російські напади призвели до масштабного знеструмлення, 121 банківське відділення Power Banking в місті та області працювали.
Проте Пишний визнав, що стає складніше долати наслідки руйнувань, "адже росіяни вразили саме генерацію електроенергії, а також мережу транспортування струму".
Економічна правда