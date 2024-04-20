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СНБО предлагает запретить рекламу казино с использованием военной символики

Суббота, 20 апреля 2024, 12:14 - Владимир Туник-Фриз
 

Решением Совета нацбезопасности и обороны, которое ввел в действие президент Владимир Зеленский, предлагают ограничить рекламу азартных игр с использованием военной символики.

Об этом говорится в указе президента №234/2024.

По решению СНБО, Кабинет министров в течение месяца должен:

"разработать порядок ограничения всех форм рекламы азартных игр, в частности с использованием электронных коммуникаций, символики Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины, а также распространение соответствующего контекстного материала", - говорится в тексте указа.

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Напомним:

Ранее Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) отметила незаконность наружной рекламы азартных игр в формате спонсорства, и анонсировала привлечение к ответственности виновников.

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Президент Владимир Зелеский ввел в действие решение СНБО о "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет", который предусматривает, в частности, запрет азартных игр для военных.

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