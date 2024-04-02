Украина получит более 2 миллиардов долларов от Республики Корея на восстановление

Украина получит 2,1 млрд долларов льготных кредитов от Республики Корея, которые будут направлены на проекты восстановления.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

"Это средства от Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF). Они будут поступать в течение следующих пяти лет", - говорится в сообщении.

Согласно условиям соглашения, правительства Кореи и Украины должны определить проекты-кандидаты в тесном сотрудничестве друг с другом. Детали каждого отдельного проекта, сумма и условия кредитования будут определены в отдельных кредитных соглашениях, заключенных между Экспортно-импортным банком Кореи и заемщиком.

Реклама:

Напомним:

В госбюджет Украины поступило 118 миллионов долларов на безвозвратной основе от правительства Японии. Средства предоставлены в рамках двух проектов Всемирного банка HEAL Ukraine и HOPE.

Украина получила 1,5 миллиарда долларов США займа на поддержку политики развития "Основы роста" (Growth Foundations Development Policy Loan - DPL) от Японии и Великобритании через механизм Всемирного банка.

Реклама: