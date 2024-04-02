PepsiCo запустила производство чипсов Lay's под Новосибирском

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Американская компания-производитель продуктов и напитков PepsiCo запустила первую линию нового завода по производству снеков и соленых закусок под Новосибирском в России.

Об этом рассказал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко российскому пропагандистскому агентству ТАСС, передает Бизнес.Цензор.

Мощность завода сейчас составляет около 60 тыс тонн в год, предприятие будет заниматься производством чипсов.

Единственным брендом чипсов, который указан на российском сайте PepsiCo, является Lay's, который присутствует и в Украине.

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По словам Лещенко, пока неизвестно, когда завод сможет выйти на полную мощность, поскольку возникли сложности с поставками технологического оборудования из-за санкций.

В прошлом году Госстройнадзор региона сообщил о завершении строительства завода. Застройщиком завода было российское ООО "ПепсиКо Холдингс", принадлежащее немецкой компании "Сви Россия Холдингс Гмбх" (98,9%) и швейцарской "Фрито-Лей Трейдинг Компани" (1,1%).

Застройщик получил разрешение на производство соленых закусок компании "Фрито Лей Мануфактуринг", которой принадлежат права на товарные знаки Lay's, Хрусteam, Doritos в России.

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Напоминаем:

Компания PepsiCo в своей рекламной стратегии в Украине запретила упоминать о войне.

Ранее Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло американские компании PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны.