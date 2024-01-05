Відповідатиме за хмарні послуги, "Мрію" та "еАкциз: уряд розширив повноваження Мінцифри 

Кабінет Міністрів розширив повноваження Міністерства цифрової трансформації. Тепер відомство відповідатиме за формування держполітики у сфері хмарних послуг, запровадження та функціонування "еАкцизу" та запуск і роботу освітнього застосунку "Мрія".

Про це повідомили у пресслужбі Мінцифри.

Хмарні послуги допомагають цифровізувати держустанови й захистити дані. Наприклад, коли росіяни на початку повномасштабного вторгнення хотіли знищити українські архіви, дані збереглися в хмарних сховищах.

У Мінцифри додали, що "еАкциз" є одним із пріоритетних проєктів відомства на наступні роки. Запуск проєкту має створити прозорий ринок тютюну та алкоголю, завдяки чому держава не втрачатиме грошей.

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Застосунок "Мрія" має змінити освітній процес для дітей, батьків і вчителів. "Мрія" надасть зручний доступ до знань та дасть змогу будувати індивідуальні освітні траєкторії.

Нагадаємо:

У кінці листопада Міністерство цифрової трансформації спільно з депутатами та бізнесом розробили та зареєстрували в Раді проєкт закону про обіг віртуальних активів в Україніі.

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