Відповідатиме за хмарні послуги, "Мрію" та "еАкциз: уряд розширив повноваження Мінцифри
Кабінет Міністрів розширив повноваження Міністерства цифрової трансформації. Тепер відомство відповідатиме за формування держполітики у сфері хмарних послуг, запровадження та функціонування "еАкцизу" та запуск і роботу освітнього застосунку "Мрія".
Про це повідомили у пресслужбі Мінцифри.
Хмарні послуги допомагають цифровізувати держустанови й захистити дані. Наприклад, коли росіяни на початку повномасштабного вторгнення хотіли знищити українські архіви, дані збереглися в хмарних сховищах.
У Мінцифри додали, що "еАкциз" є одним із пріоритетних проєктів відомства на наступні роки. Запуск проєкту має створити прозорий ринок тютюну та алкоголю, завдяки чому держава не втрачатиме грошей.
Застосунок "Мрія" має змінити освітній процес для дітей, батьків і вчителів. "Мрія" надасть зручний доступ до знань та дасть змогу будувати індивідуальні освітні траєкторії.
Нагадаємо:
У кінці листопада Міністерство цифрової трансформації спільно з депутатами та бізнесом розробили та зареєстрували в Раді проєкт закону про обіг віртуальних активів в Україніі.