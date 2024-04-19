В Кыргызстане заблокировали TikTok: что послужило причиной

Доступ к платформе TikTok в Кыргызстане заблокирован из-за несоблюдения закона о видах информации, наносящих вред здоровью и развитию детей.

Об этом сообщает министерство цифрового развития страны, пишет "Интерфакс-Украина".

"Службой по регулированию и надзору в сфере связи в адрес операторов связи направлено письмо о необходимости принятия мер по ограничению доступа к TikTok, доступ к сервису заблокирован", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, основанием для принятия решения послужило несоблюдение со стороны TikTok закона "О мерах по предотвращению причинения вреда здоровью детей, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Кыргызской Республике", согласно которому определены виды информации, наносящие вред здоровью и развитию детей.

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Напомним:

Компания Apple удалила популярные приложения для обмена сообщениями из своего App Store в Китае после приказа сделать это китайским правительством.

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Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, который заставит китайского владельца TikTok или продать популярное видеоприложение, или его запретят в Соединенных Штатах.