Apple видаляє популярні застосунки із App Store у Китаї після розпорядження Пекіна

Компанія Apple видалила популярні застосунки для обміну повідомленнями зі свого App Store у Китаї після наказу зробити це китайським урядом.

Про це пише The Washington Post.

Йдеться про застосунки WhatsApp і Threads (META), а також Signal, Telegram і Line. Apple заявила, що компанії наказали видалити певні програми з міркувань національної безпеки, але не уточнюючи які.

"Ми зобов’язані дотримуватися законів у країнах, де ми працюємо, навіть якщо ми не згодні", – сказав представник Apple у заяві.

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Ці застосунки для обміну повідомленнями разом мають понад три мільярди користувачів у всьому світі. Доступ до них доступний лише в Китаї через віртуальні приватні мережі, які виводять користувачів за межі великого брандмауера Китаю, але все ще широко використовуються.

Адміністрація кіберпростору Китаю попросила Apple видалити WhatsApp і Threads з App Store, оскільки вони містять політичний контент, який включає проблемні згадки президента Китаю, за словами людини, знайомої з цим питанням. Представник Apple сказав, що це не є частиною аргументації.

"Пекін часто ставиться до таких платформ з обережністю, стурбований тим, що ці програми можуть використовуватися його громадянами для поширення негативного контенту та організації демонстрацій чи громадських рухів. Значна частина новин, які Китай цензурує вдома, часто виходить за межі Великого брандмауера через такі канали", – пише The Washington Post.

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Цей крок зменшує кількість іноземних додатків для чату, які китайські користувачі інтернету можуть використовувати для спілкування з тими, хто перебуває за межами країни, що є подальшим посиленням контролю інтернету з боку Пекіна, який чутливий до інформації, що поширюється без цензури, наголошують у матеріалі.

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Економічна правда