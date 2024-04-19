Какао бьет новые рекорды: цены пересекли черту в 11 тысяч долларов

Фьючерсы на какао в Нью-Йорке достигли нового, исторического рекорда, поскольку темпы переработки на шоколадных фабриках сохраняются, несмотря на глобальный дефицит предложения и большие цены.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Самый активный контракт вырос на 5%, достигнув исторического максимума в 11 578 долларов за метрическую тонну в начале торгов в пятницу.

Какао бьет новые рекорды, поскольку темпы переработки сохраняются Инфографика Bloomberg

Данные, опубликованные в четверг после закрытия рынка, свидетельствуют, что измельченное какао - превращенное в масло и порошок, используемый в кондитерских изделиях - выросло почти на 4% в Северной Америке в течение первого квартала.

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Переработка в Европе упала лишь на 2%, а в Азии - еще меньше. Эти данные появились на фоне того, что фьючерсные цены на какао с начала 2024 года выросли более чем вдвое.

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Напомним:

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Фьючерсы на какао-бобы подскочили до рекордных более 10 тысяч долларов за тонну, продолжая историческое ралли, которое уже в этом году привело к удвоению цен и может повлиять на стоимость шоколада.

Цены на основные сельскохозяйственные культуры растут, что повышает риск инфляции на продукты питания, которая остается неприятно высокой в некоторых регионах мира.