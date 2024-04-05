Світові ціни на основні сільгосп культури зростають: є ризик здорожчення продуктів

Ціни на основні сільськогосподарські культури зростають, що підвищує ризик інфляції на продукти харчування, яка залишається неприємно високою в деяких регіонах світу.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Пальмова олія, що використовується у багатьох продуктах харчування, досягла 17-місячного максимуму, ф'ючерси на каву робуста є найдорожчими щонайменше з 2008 року, а ціни на білу кукурудзу зросли більш ніж на 30% цього року.

Основною причиною останнього зростання цін є несприятливі погодні умови, які скорочують урожай та обмежують пропозиції. Хоча для того, щоб зміни оптових цін позначилися на роздрібній торгівлі, потрібен час, зростання цін може призвести до завершення тривалого спаду цін на продовольчі товари й означати, що споживачі зрештою відчують ці підвищення в супермаркетах й не тільки на шоколадні батончики.

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Світовий банк у своєму звіті за кінець березня зазначив, що у понад 60% із 167 останніх оцінених країн інфляція на продукти харчування перевищує загальну інфляцію.

У В'єтнамі хвилі спеки вражають регіони вирощування кави робуста. Проблеми з виробництвом також посилюються тим, що фермери переходять на альтернативні культури, такі як дуріан та авокадо. Це сприяло зростанню цін на робусту (яка використовується для приготування еспресо та розчинної кави) майже на 70% за останній рік.

Тим часом, сухіша, ніж зазвичай, погода, погіршує перспективи врожаю кукурудзи у Південній Африці. Загроза нестачі сприяла зростанню цін на білу кукурудзу та може призвести до значного імпорту цього основного продукту харчування (який використовується для приготування кукурудзяної каші) вперше з 2017 року.

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Варта уваги і пальмова олія, найпоширеніша у світі рослинна олія, яка використовується в усьому: від цукерок та печива до губної помади. Побоювання щодо нижчих, ніж очікувалося, поставок від двох найбільших виробників – Індонезії та Малайзії – підняли ф'ючерси на пальмову олію до найвищих показників з 2022 року.

Ще одне зерно, як привертає увагу, – пшениця. Хоча рекордні врожаї в Росії допомогли знизити світові ціни з рекордних максимумів 2022 року, геополітичні ризики все ще зберігаються, оскільки Росія продовжує вторгнення в Україну, а обидві сторони завдають ударів по інфраструктурі.

"Стійкість України в підтримці сільськогосподарського виробництва в умовах війни підкреслює її роль як світового постачальника, але перспективи миру залишаються невизначеними, що загострює волатильність ринку", - йдеться у звіті Світового банку.

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Нагадаємо:

Ф'ючерси на какао-боби підскочили до рекордних понад 10 тисяч доларів за тонну, продовжуючи історичне ралі, яке вже цього року призвело до подвоєння цін і може вплинути на вартість шоколаду.