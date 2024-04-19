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Три мировых аукционных дома проявили заинтересованность в реализации яхты Медведчука

Пятница, 19 апреля 2024, 11:26 - Артур Крыжный
 
ФОТО: FEADSHIP

18 апреля закончился срок принятия документов для участия в конкурсном отборе юрлица, которое будет реализовывать арестованную яхту Royal Romance Виктора Медведчука. Согласно сообщению, претендентов три.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

"Имеем трех официальных претендентов. Это известные мировые аукционные дома, которые примут участие в конкурсе", - сообщила глава АРМА Елена Дума, комментируя завершение приема заявок.

Непосредственно конкурсный отбор состоится 23 апреля 2024 года в 10:00 в здании офиса Нацагентства.

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Напомним:

Агентство по розыску и менеджменту арестованных активов (АРМА) объявило о конкурсном отборе юридических лиц, которым будет предоставлено право продать конфискованную у Виктора Медчедчука яхту Royal Romance по решению украинских и хорватских судов.

Кабмин 16 февраля согласовал АРМА реализацию 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежащей семье Виктора Медведчука и находящейся в Хорватии.

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Медведчук АРМА
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