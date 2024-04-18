США возобновили нефтяные санкции против Венесуэлы: режим Мадуро не выполнил обещаний

США с 18 апреля возобновили действие санкций против Венесуэлы и ее нефтяной и золотодобывающей отраслей.

Об этом говорится в заявлении Госдепа США.

Администрация президента США Джо Байдена 18 октября 2023 года ослабила нефтяные санкции против Венесуэлы после достижения соглашения между правительством и оппозиционными партиями страны о проведении свободных выборов в 2024 году.

Однако президент Венесуэлы Николас Мадуро и его представители "не полностью выполнили обязательства, взятые в рамках соглашения об избирательной дорожной карте", отметили в Госдепе.

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Таким образом, генеральная лицензия, которая позволяла операции, связанные с операциями в нефтегазовом секторе Венесуэлы, заканчивается в 00:01 18 апреля

"Несмотря на выполнение некоторых обязательств, взятых в рамках Барбадосской избирательной дорожной карты, мы обеспокоены тем, что Мадуро и его представители не позволили демократической оппозиции зарегистрировать избранного ими кандидата, преследовали и запугивали политических оппонентов, а также несправедливо задерживали многочисленных политических деятелей и членов гражданского общества.

Мы снова призываем Мадуро позволить всем кандидатам и партиям принять участие в избирательном процессе и освободить всех политических заключенных", - говорится в заявлении Госдепа.

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Отмечается, что Соединенные Штаты выдали 45-дневную лицензию на сворачивание деятельности с венесуэльскими компаниями. После завершения этого периода санкции возобновятся в полную силу.

Напомним:

Ранее Администрация Байдена дала понять, что может возобновить нефтяные санкции против Венесуэлы 18 апреля, из-за невыполнения президентом Венесуэлы Николосом Мадуро обязательств по проведению свободных выборов.

Экономическая правда