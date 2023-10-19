США ослабили нефтяные санкции против Венесуэлы

Администрация президента США Джо Байдена 18 октября ослабила нефтяные санкции против Венесуэлы после достижения соглашения между правительством и оппозиционными партиями страны о проведении выборов в 2024 году.

Об этом сообщает Reuters.

Новая генеральная лицензия, выданная Министерством финансов США, разрешила находившемуся под масштабными санкциями с 2019 года члену ОПЕК Венесуэле добывать и экспортировать нефть на выбранные ею рынки в течение следующих шести месяцев без ограничений.

Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал уступки президента Николаса Мадуро на выборах, но сказал, что Вашингтон дал ему время до конца ноября, чтобы начать снятие запрета с оппозиционных кандидатов в президенты и начать освобождение политических заключенных и "неправомерно задержанных" американцев.

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Высокопоставленный чиновник Госдепа на условиях анонимности рассказал Reuters, что США пригрозили отменить меры по ослаблению санкций, если Мадуро не примет такие меры.

Представитель правящей партии Венесуэлы Хорхе Родригес, возглавляющий правительственную группу на переговорах с оппозицией, заявил, что ослабление санкций повлияло на всю нефтяную деятельность.

В своем заявлении Блинкен отметил, что США действуют согласно давнему обязательству обеспечить смягчение санкций в ответ на конкретные шаги к конкурентным выборам и уважению прав человека и основных свобод.

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Изменения, объявленные 18 октября, включают выдачу шестимесячной общей лицензии, разрешающей добычу, продажу и экспорт венесуэльской нефти и газа, без ограничений в отношении клиентов или пунктов назначения, а также другой генеральной лицензии, разрешающей соглашение с Minerven – венесуэльской государственной золотодобывающей компанией.

Министерство финансов также отменило вторичный запрет на торговлю некоторыми суверенными облигациями Венесуэлы и долговыми обязательствами и капиталом государственной нефтяной компании PDVSA, хотя запрет на торговлю на первичном рынке облигаций Венесуэлы остается в силе.

Экономическая правда