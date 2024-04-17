Суд ще на 2 місяці продовжив арешт експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва

Експрезиденту АТ "Мотор Січ" В'ячеславу Богуслаєву та його спільнику продовжили перебування під вартою без права на заставу до 10 червня 2024 року.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора (ОГП).

"За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора суд продовжив запобіжний захід колишньому президенту АТ "Мотор Січ" та його спільнику. Вони перебуватимуть під вартою без права на заставу до 10 червня 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Вони обвинувачуються у колабораційній діяльності, пособництві державі-агресору, наданні сприяння терористичній організації (ч. 4 ст. 111-1, ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3 КК України).

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Експрезиденту АТ "Мотор-Січ" також інкримінують перешкоджання діяльності військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України), додали в ОГП.

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Нагадаємо:

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У жовтні 2023 року Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо експрезидента АТ "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва і директора Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства Олега Дзюби, які підозрюються в роботі на агресора.

Обидва зловмисники були затримані співробітниками Головного слідчого управління та контррозвідки СБУ у жовтні 2022 року.

В травні 2023 року адвокат Руслан Волинець заявив, що 84-річний ексголова підприємства "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв попросив включити його в список на обмін із Росією через поганий стан здоров’я та відсутність інших варіантів звільнення.

В Україні експрезидента "Мотор Січі" звинувачують у пособництві Росії як державі агресору, колабораційній діяльності, сприянню діяльності терористичної організації та протидії ЗСУ.

У люому 2024 року Солом'янський райсуд Києва продовжив Богуслаєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на внесення застави до 18 квітня.

Економічна правда