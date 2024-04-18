FT: Совладелец "Космолота" заявляет, что коррумпированные чиновники Украины вымогают у него десятки миллионов евро

Англо-немецкий бизнесмен, совладелец веб-сайта азартных игр "Космолот" Арнульф Дамерау заявил, что коррумпированные чиновники в силовых ведомствах Украины и администрации президента пытаются вымогать у него десятки миллионов евро.

Об этом западный инвестор рассказал Financial Times.

"Западные правительства все больше обеспокоены государственной коррупцией в Украине, но в основном воздерживаются от публичной критики, пытаясь поддержать Киев, чтобы укрепить его оборону против российской агрессии. Война дала пространство для восстановления многих коррупционных сетей, связанных с бывшим президентом Виктором Януковичем, говорят европейские чиновники по вопросам безопасности", - пишет газета.

С августа Дамерау является совладельцем "Космолота", крупного веб-сайта по онлайн-играм и азартным играм и 10-го по величине налогоплательщика в стране.

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После того, как в октябре Бюро экономической безопасности Украины провело рейд, обвинив его в нарушении законодательства об азартных играх и уклонении от уплаты налогов на сумму 560 млн евро, ряд судебных дел и мер, принятых по распоряжению ведомства, заморозили счета компании.

Дамерау утверждает, что "обвинения против компании сфабрикованы". Он отметил, что "Космолот" начал работать только в 2021 году, после того, как украинское правительство изменило законодательство об азартных играх, и в прошлом году его общий доход составил 208 млн евро, по сравнению с 4,8 млн евро в 2022 году и 250 тысячами евро в 2021 году.

Согласно официальной налоговой отчетности, компания в прошлом году уплатила 60 млн евро налогов. По словам Дамерау, государственная налоговая служба проверила ее счета в августе.

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По словам бизнесмена, в декабре с ним встретились в Вене и сообщили, что юридические претензии к "Космолоту" будут сняты, если Дамерау согласится передать контроль над половиной компании в офшорный траст.

Дамерау сообщил, что поделился фотографиями и деталями встречи, а также именами лиц, принимавших в ней участие, со службами безопасности в Европе и Вашингтоне.

"Я не хочу говорить о том, что происходит со мной как с бизнесменом, который пытается инвестировать в Украину, потому что ответственные за это люди в меньшинстве. Они предают молодое поколение украинцев, которые отдают свою кровь, пытаясь дать своей стране европейское будущее. Это страна, которая стремится быть частью НАТО и Европейского Союза, но то, что происходит там сейчас - небольшим меньшинством - вызывает у меня дежавю самых темных времен Януковича", - сказал Дамерау.

Он добавил, что поделится своим опытом на Саммите по вопросам восстановления Украины в Берлине в июне, на который его пригласили как крупного иностранного инвестора.

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Напомним:

В первом квартале года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала 152 лицензии в сфере деятельности по организации и проведению азартных игр.

Доходы лидеров игорного бизнеса в Украине за 2023 год выросли в 28 раз - до 54,9 млрд грн по сравнению с 1,9 млрд грн в 2022-м.

Петиция об ограничении работы онлайн-казино на сайте Офиса президента набрала более 26 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.

Бюро экономической безопасности арестовало 700 млн грн на счетах одной из крупнейших в Украине гемблинговых компаний "Космолот", которую подозревают в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов.