КРАІЛ з початку року видала понад 150 ліцензій гральним бізнесам
У першому кварталі року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) видала 152 ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор.
Про це повідомила пресслужба регулятора.
Загалом до КРАІЛ надійшло 194 заяви про отримання ліцензій, ліцензії видали за 152 зверненнями.
Серед виданих ліцензій:
- 3 - на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор
- 1 - на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет
- 9 - на гральні столи
- 1 - на гральний стіл із кільцем рулетки
- 138 - на гральні автомати (зокрема з урахуванням заяв, що надійшли наприкінці 2023 року).
Ще дві заяви залишили без розгляду, оскільки документи були подані не в повному обсязі та не містили обов'язкових даних. Також КРАІЛ прийняв одне рішення про відмову у видачі ліцензій.
До регулятора також було подано шість заяв на отримання дозволів, що підтверджують відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор в ігровому закладі. За результатами їх розгляду було ухвалено рішення про видання двох дозволів.
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