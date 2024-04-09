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КРАІЛ з початку року видала понад 150 ліцензій гральним бізнесам

Вівторок, 9 квітня 2024, 13:33 - Анастасія Жарикова

У першому кварталі року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) видала 152 ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Загалом до КРАІЛ надійшло 194 заяви про отримання ліцензій, ліцензії видали за 152 зверненнями.

Серед виданих ліцензій:

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  • 3 - на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор
  • 1 - на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет
  • 9 - на гральні столи
  • 1 - на гральний стіл із кільцем рулетки
  • 138 - на гральні автомати (зокрема з урахуванням заяв, що надійшли наприкінці 2023 року).
 
краіл

Ще дві заяви залишили без розгляду, оскільки документи були подані не в повному обсязі та не містили обов'язкових даних. Також КРАІЛ прийняв одне рішення про відмову у видачі ліцензій.

До регулятора також було подано шість заяв на отримання дозволів, що підтверджують відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор в ігровому закладі. За результатами їх розгляду було ухвалено рішення про видання двох дозволів.

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Нагадуємо:

Доходи лідерів грального бізнесу в Україні за 2023 рік зросли у 28 разів – до 54,9 млрд грн в порівнянні з 1,9 млрд грн у 2022-му.

Петиція про обмеження роботи онлайн-казино на сайті Офісу президента набрала понад 26 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних для розгляду.

гральний бізнес
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