"Нафтогаз" в первом квартале уплатил налогов на более 18 миллиардов

В первом квартале 2024 года группа "Нафтогаз" уплатила налогов в госбюджет на 18,2 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба группы.

"18,2 млрд грн. Столько налогов заплатила группа "Нафтогаз" в государственный бюджет в течение трех месяцев 2024 года", - говорится в сообщении.

В частности, за март в сводный бюджет Украины поступило 8,3 миллиарда гривен от нефтегазовой группы в виде налогов.

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Напомним:

Группа "Нафтогаз" готова выкупить весь объем газа, который украинские частные добытчики предложат рынку 2024 года.

В начале апреля группа "Нафтогаз" начала сезон закачки газа в подземные хранилища. По данным АО "Укртрансгаз", в течение отопительного сезона 2023-2024 было отобрано 8,5 млрд куб. м природного газа из ПХГ, из них Украина использовала 6,7 млрд куб. м.

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