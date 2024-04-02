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Україна розпочала сезон закачування газу 

Вівторок, 2 квітня 2024, 09:56 - Анастасія Дячкіна
 
Фото: Нафтогаз

Група "Нафтогаз" розпочала сезон закачування газу у підземні сховища. За даними АТ "Укртрансгаз", впродовж опалювального сезону 2023-2024 було відібрано 8,5 млрд куб. м природного газу з ПСГ, з них Україна використала 6,7 млрд куб. м.

Про це йдеться у повідомленні Групи "Нафтогаз". 

"Кінець сезону відбору та початок закачування газу в українські ПСГ знаменує собою завершення опалювального сезону", – зазначив очільник Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Загалом сезон відбору газу тривав 145 днів, уточнюються у "Нафтогазі". 

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Нагадаємо: 

У Києві завершується відключення житлових будинків від тепла. Станом на 1 квітня ця робота вже завершена в будинках, що обслуговуються районними керуючими компаніями.

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Нафтогаз газ ПСГ
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