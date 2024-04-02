Україна розпочала сезон закачування газу
Група "Нафтогаз" розпочала сезон закачування газу у підземні сховища. За даними АТ "Укртрансгаз", впродовж опалювального сезону 2023-2024 було відібрано 8,5 млрд куб. м природного газу з ПСГ, з них Україна використала 6,7 млрд куб. м.
Про це йдеться у повідомленні Групи "Нафтогаз".
"Кінець сезону відбору та початок закачування газу в українські ПСГ знаменує собою завершення опалювального сезону", – зазначив очільник Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.
Загалом сезон відбору газу тривав 145 днів, уточнюються у "Нафтогазі".
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