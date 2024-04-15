Соцсеть Bluesky сняла запрет на регистрацию для глав государств

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Социальная сеть Bluesky разрешила главам государств регистрироваться и присоединяться к платформе. На этот шаг компания пошла накануне нынешних выборов в США и Индии.

Об этом пишет TechCrunch.

"В прошлом году, когда Bluesky работал только по приглашениям, компания заявила, что не позволяет главам государств регистрироваться, и попросила пользователей связаться со стартапом, прежде чем приглашать выдающихся деятелей", - напоминает издание.

В феврале компания открыла платформу для всех желающих после почти годового пребывания в режиме "только по приглашениям".

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Bluesky столкнулась с проблемами модерации в начале своего существования, и ей пришлось столкнуться с такими вопросами, как предотвращение использования пользователями расистских оскорблений в своих сообщениях. Кроме того, пользователи постоянно требовали от платформы прекратить язык вражды.

С тех пор платформа предприняла шаги для улучшения модерации, добавив списки модерации и автоматизированные инструменты модерации в декабре 2023 года.

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Экономическая правда