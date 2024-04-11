Україна домовилась зі Словаччиною про виробництво техніки для розмінування

фото: кабмін

Україна та Словаччина домовились про спільне виробництво інженерної техніки для розмінування, та про надання вже готових машин для виявлення та знешкодження мін.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив за підсумками міжурядових консультацій, передає пресслужба уряду.

За словами Шмигаля, уряди двох держав домовилися до середини наступного року переглянути договірну базу стосовно фінансово-технічного, економічного співробітництва та соціального захисту.

Нагадаємо:

Реклама:

Україна та Словаччина домовились якнайшвидше опрацювати скасування односторонніх обмежень на українську аграрну продукцію.