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Україна домовилась зі Словаччиною про виробництво техніки для розмінування

Четвер, 11 квітня 2024, 20:08 - Анастасія Дячкіна
 
фото: кабмін

Україна та Словаччина домовились про спільне виробництво інженерної техніки для розмінування, та про надання вже готових машин для виявлення та знешкодження мін.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив за підсумками міжурядових консультацій, передає пресслужба уряду.

За словами Шмигаля, уряди двох держав домовилися до середини наступного року переглянути договірну базу стосовно фінансово-технічного, економічного співробітництва та соціального захисту.

Нагадаємо: 

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Україна та Словаччина домовились якнайшвидше опрацювати скасування односторонніх обмежень на українську аграрну продукцію.

розмінування Словаччина Шмигаль
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