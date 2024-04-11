Україна домовилась зі Словаччиною про виробництво техніки для розмінування
Четвер, 11 квітня 2024, 20:08 -
Україна та Словаччина домовились про спільне виробництво інженерної техніки для розмінування, та про надання вже готових машин для виявлення та знешкодження мін.
Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив за підсумками міжурядових консультацій, передає пресслужба уряду.
За словами Шмигаля, уряди двох держав домовилися до середини наступного року переглянути договірну базу стосовно фінансово-технічного, економічного співробітництва та соціального захисту.
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