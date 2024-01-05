Кабмін виставить на приватизацію держчастку в ТРЦ Ocean Plaza

Кабінет міністрів України включив до переліку об'єктів великої приватизації 66,65% акцій у статутному капіталі ТРЦ Ocean Plaza в Києві.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 5 січня, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Включено до Переліку об'єктів великої приватизації державної власності частку в розмірі 66,65% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний союз "Либідь", - ідеться в повідомленні.

Як відомо, ТРЦ Ocean Plaza було відкрито в Києві в грудні 2012 року на вул. Антоновича, 176. Його загальна площа -165 тис. кв. м. Інвестиції в об'єкт склали близько 300 млн доларів. Партнерами з розвитку проекту виступили компанія UDP і ТОВ "К.А.Н. Девелопмент".

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У 2012 році ТРЦ був проданий російській "ТПС-Нерухомість" Аркадія Ротенберга.

Пізніше, 2019 року, український бізнесмен Василь Хмельницький опосередковано через UPD Holdings Limited придбав 33,5% акцій ТРЦ Ocean Plaza.

У 2021-му він продав свою частку власнику компанії Q Partners Андрію Іванову. Угоду було фіналізовано влітку 2023 року.

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66,65% акцій до березня 2023 року належали російським підсанкційним бізнесменам Аркадію та Ігорю Ротенбергам. Однак Вищий антикорупційний суд своїм рішенням стягнув їх на користь держави.

Нагадуємо:

Засновником ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" є Фонд держмайна.

На початку червня 2023 року Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про передачу частки статутного капіталу ТРЦ Ocean Plaza в розмірі 66,65%, якими управляло ТОВ "Інвестиційна спілка "Либідь", до Фонду держмайна.

Компанія Q Partners Андрія Іванова, якій належить третя частина Ocean Plaza, виступила проти. Компанія обіцяє "тривалі судові процеси".

Попри це, в жовтні 2023 року Фонд держмайна України звернувся до уряду з ініціативою включити до переліку об'єктів великої приватизації державну частку (66,65%) у ТРЦ Ocean Plaza.

Фонд рекомендував встановити стартову ціну продажу держчастки в ТРЦ на рівні її балансової вартості за останній звітний (річний) період.

За підсумками 2022 року вартість держчастки становила 1,32 млрд грн (балансова вартість усього активу - 1,98 млрд грн). Водночас у Фонді очікують продажу лота дорожче за балансову вартість.

На початку грудня 2023 року Міністерство юстиції скасувало статут ТОВ "Інвестиційна спілка "Либідь", що давав йому змогу управляти коштами державної частки ТРЦ Ocean Plaza (66,65%).

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