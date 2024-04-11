Українці вже використали половину коштів, отриманих за програмою "єВідновлення"

Українці вже використали половину коштів, які за програмою "єВідновлення" їм погодили у якості компенсації за знищене житло. Йдеться про 4,3 млрд гривень – саме на таку суму уклали угод купівлі-продажу власники 2060 житлових сертифікатів "єВідновлення".

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

Ще майже 645 млн гривень на придбання нового житла власники 364 сертифікатів забронювали. Це означає, що вони вже обрали нерухомість, яку купуватимуть, і протягом місяця укладуть відповідну угоду.

"Сума погоджених виплат на придбання нової домівки замість знищеної нині становить 9,2 млрд гривень і 4,3 млрд з них українці вже втратили, а ще майже 650 млн забронювали. Тобто, ми бачимо, що рівно половину всіх коштів, погоджених за програмою "єВідновлення", громадяни використали. Натомість, нова домівка вже з‘явилася у такий спосіб у двох тисяч родин", - повідомила Шуляк.

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Вона додала, що найчастіше укладають угоди з купівлі-продажу квартир у багатоквартирних будинках – на сьогодні це майже 76% із загальної кількості. І тільки четверта частина угод припадає на придбання приватних будинків.

Шуляк пояснює - це може бути пов‘язане з тим, що громадяни віддають перевагу саме відбудові своїх знищених приватних будинків на тій ділянці, де вони були розташовані. Для цього програмою "єВідновлення" передбачена грошова виплата.

Глава партії додала, що найбільший сплеск по використанню українцями житлових сертифікатів, за які купувалося нове житло, був наприкінці січня цього року. Нині темпи трохи сповільнились, але пояснюється відкладеним попитом – можливість обмінювати сертифікати на житло українці отримали тільки з 1 січня.

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В топі по використанню сертифікатів, крім Київщини, нині Харківщина та Чернігівщина з Миколаївщиною.

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Нагадаємо:

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт № 10208: тепер українці, які через війну втратили житло, зможуть використати сертифікат "єВідновлення" для купівлі домівки за програмою "єОселя".