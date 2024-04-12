Правительство выделило более 120 миллионов на водообеспечение Николаева
Правительство выделило из резервного фонда госбюджета 125,5 млн грн на водообеспечение Николаева.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Это часть комплексных мероприятий по ликвидации последствий российского теракта на Каховской ГЭС. Средства пойдут на компенсацию стоимости электроэнергии для подачи воды по каналу Днепр-Ингулец", - сообщил он.
Финансирование будет происходить в рамках соответствующей бюджетной программы, распорядителем средств определили Минприроды.
Напомним:
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил безотлагательно начать проектирование и строительство водопровода для обеспечения Николаева питьевой водой.
Кабинет Министров выделил еще 5,149 миллиарда гривен Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры на строительство магистральных водопроводов в связи с уничтожением Каховской ГЭС.
В феврале сообщалось, что магистральный водопровод на Днепропетровщине, который должен обеспечить водоснабжение для городов, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС, уже на финальной стадии готовности.