Украинцы уже использовали половину средств, полученных по программе "єВідновлення"

Украинцы уже использовали половину средств, которые по программе "єВідновлення" им согласовали в качестве компенсации за уничтоженное жилье. Речь идет о 4,3 млрд гривен – именно на такую сумму заключили сделок купли-продажи владельцы 2060 жилищных сертификатов "єВідновлення".

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Еще почти 645 млн гривен на приобретение нового жилья владельцы 364 сертификатов забронировали. Это означает, что они уже выбрали покупаемую недвижимость и в течение месяца заключат соответствующее соглашение.

"Сумма согласованных выплат на приобретение нового дома вместо уничтоженного ныне составляет 9,2 млрд гривен и 4,3 млрд из них украинцы уже потеряли, а еще почти 650 млн забронировали. То есть мы видим, что ровно половину всех средств, согласованных по программе "єВідновлення", граждане использовали. Новый дом уже появился таким образом у двух тысяч семей", – сообщила Шуляк.

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Она добавила, что чаще всего заключают сделки по купле-продаже квартир в многоквартирных домах – на сегодняшний день это почти 76% из общего количества. И только четвертая часть сделок приходится на покупку частных домов.

Шуляк объясняет – это может быть связано с тем, что граждане предпочитают именно восстановление своих уничтоженных частных домов на том участке, где они находились. Для этого программой "єВідновлення" предусмотрена денежная выплата.

Глава партии добавила, что самый большой всплеск по использованию украинцами жилищных сертификатов, за которые покупалось новое жилье, был в конце января этого года. В настоящее время темпы немного замедлились, но объясняется отложенным спросом – возможность обменивать сертификаты на жилье украинцы получили только с 1 января.

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В топе по использованию сертификатов, кроме Киевщины, сейчас Харьковская, Черниговская и Николаевская области.

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Напомним:

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект № 10208: теперь украинцы, которые из-за войны потеряли жилье, смогут использовать сертификат "еВідновлення" для покупки дома по программе "єОселя".