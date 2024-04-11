Реконструкцию энергоконнектора между Украиною и Словакией планируют завершить до 2028 года

До конца 2028 года планируется завершить реконструкцию и модернизацию электрического интерконнектора "Мукачево" между Украиной и Словакией.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совместного брифинга с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

"До конца 2028 года планируем завершить реконструкцию и модернизацию электрического интерконнектора "Мукачево - Вельке Капушаны". Благодаря этому мы будем иметь гораздо больше возможностей по экспорту и импорту электроэнергии", - заявил он.

Кроме того, чиновники договорились создать совместную рабочую группу, которая поможет диверсифицировать поставки ядерного топлива на украинские АЭС.

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Напомним:

Европейское энергообъединение ENTSO-E решило с 1 марта увеличить максимальный лимит экспорта украинской электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС до 550 МВт в час.

С 1 июля "Укрэнерго" сможет получать компенсацию расходов, которые возникают при транзите электроэнергии из других стран украинскими магистральными сетями от европейских операторов, объединенных в ENTSO-E.

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