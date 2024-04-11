Цены на газ в Европе выросли на фоне удара РФ по двум подземным хранилищам газа Украины

Россия атаковала два украинских подземных хранилища газа, что привело к росту цен на газ в Европе, - они выросли на 7,1%. Сейчас цена составляет 28,84 евро за мегаватт (302 евро за тысячу кубометров).

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам руководителя НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева, хранилища продолжают работать. Сейчас специалисты оценивают последствия обстрела. Эти атаки стали четвертым нападением на украинские газохранилища, которые пока не повлияли на их работу.

Как пишет издание, эти инциденты подчеркивают потенциальный риск для хранения газа в стране, если европейские запасы будут переполнены этим летом. Украина имеет больше мощностей для хранения газа, чем любая другая страна на континенте к западу от России, и она активно привлекает трейдеров для хранения запасов в своих хранилищах.

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Напомним:

Ночью российские крылатые ракеты различного класса и БпЛА атаковали два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области: объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанция - в Червоноградском.

Украина стремится заверить европейских трейдеров природного газа, что хранение топлива в подземных хранилищах страны остается безопасным, несмотря на недавнюю российскую атаку.

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