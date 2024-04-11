Росіяни вчергове атакували газову інфраструктуру на заході країни

Уночі російські крилаті ракети різного класу та БпЛА атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області: об'єкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція - у Червоноградському.

Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Почалися пожежі. Їх оперативно загасили вогнеборці. Жертв та постраждалих нема.

Усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі. Це все, що можу повідомити станом на цю годину", - написав він.

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У "Нафтогазі" додали, що рано вранці 11 квітня росіяни атакували два ПСГ України.

"Сховища продовжують працювати. Наразі фахівці займаються ліквідацією наслідків обстрілу. На щастя, співробітники не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

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Раніше росіяни пошкодили наземну інфраструктуру одного із підземних сховищ "Нафтогазу" на заході країни.

Уночі 11 квітня російські окупанти атакували Україну ракетами та 40 дронами-камікадзе "Шахед", 37 з них вдалося знищити силам ППО.

Російські загарбники уночі 11 квітня атакували критичної інфраструктури у Київській області − спалахнула пожежа, триває гасіння вогню.

Росіяни завдали 10 ударів по критичній інфраструктурі Харкова та області.

Економічна правда