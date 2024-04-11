Росіяни вчергове атакували газову інфраструктуру на заході країни
Уночі російські крилаті ракети різного класу та БпЛА атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області: об'єкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція - у Червоноградському.
Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.
"Почалися пожежі. Їх оперативно загасили вогнеборці. Жертв та постраждалих нема.
Усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі. Це все, що можу повідомити станом на цю годину", - написав він.
У "Нафтогазі" додали, що рано вранці 11 квітня росіяни атакували два ПСГ України.
"Сховища продовжують працювати. Наразі фахівці займаються ліквідацією наслідків обстрілу. На щастя, співробітники не постраждали", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Раніше росіяни пошкодили наземну інфраструктуру одного із підземних сховищ "Нафтогазу" на заході країни.
Уночі 11 квітня російські окупанти атакували Україну ракетами та 40 дронами-камікадзе "Шахед", 37 з них вдалося знищити силам ППО.
Російські загарбники уночі 11 квітня атакували критичної інфраструктури у Київській області − спалахнула пожежа, триває гасіння вогню.
Росіяни завдали 10 ударів по критичній інфраструктурі Харкова та області.
Економічна правда