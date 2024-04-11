РФ планирует снизить требования к качеству топлива из-за угрозы дефицита - Reuters
Правительство России рассматривает возможность введения определенного смягчения экологических стандартов на топливо, чтобы позволить использование низкокачественного бензина в условиях возможного дефицита.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в нефтеперерабатывающей отрасли РФ.
Отмечается, что снижение требований качества может принести дополнительные 10%, или от 300 тыс до 350 тыс тонн в месяц, бензина на внутренний рынок, что достаточно для удовлетворения растущего сезонного спроса.
С 2016 года в России разрешено использование только высококачественного бензина класса не ниже Евро-5.
Соответственно минэнерго РФ рассматривает как запасную меру снижение экологических требований, чтобы обеспечить основу для дополнительного производства бензина.
"Ослабление экологического надзора станет шагом назад от планов повышения качества топлива и его экологических стандартов, объявленных в 2011 году, когда российские нефтяные компании и правительство согласовали планы модернизации нефтеперерабатывающих заводов страны, которые были построены преимущественно в 1940-х и 1970-х годах", - говорится в сообщении.
В 2023 году общий объем производства бензина в стране достиг почти 44 млн тонн. В первом квартале 2024 года он составлял 11,1 млн тонн.
Напоминаем:
Россия обратилась к Казахстану с просьбой быть готовыми поставить 100 000 тонн бензина на случай нехватки топлива, которую могут усилить атаки украинских дронов и остановки НПЗ.
Россия увеличила импорт топлива из Беларуси в марте, чтобы преодолеть риск дефицита на своем внутреннем рынке, который возник из-за ремонтов на российских НПЗ после атак дронов.