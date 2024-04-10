На рынке небанковских финуслуг в марте появились два новых игрока, шесть - покинули рынок

Количество участников небанковского финансового рынка в марте 2024 года уменьшилось до 1056, на рынке появились два новых игрока и шесть - покинули рынок.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Из реестра исключены две финансовые компании и два ломбарда принудительно, в то же время два кредитных союза исключены по инициативе заявителя. Также в реестр включены два страховых брокера", - говорится в сообщении.

По состоянию на 31 марта на небанковском рынке работали 589 финансовых компаний (в феврале было 586), 86 страховщиков non-life (количество не изменилось), 12 life-страховщиков (количество не изменилось), один страховщик со специальным статусом, 123 ломбарда (было 125), 127 кредитных союзов (было 129), 5 лизингодателей (было 10), 39 страховых брокеров (было 37), 74 коллекторские компании (количество не изменилось).

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