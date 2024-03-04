НБУ визначив важливі об’єкти платіжної інфраструкрури: доєднались нові системи
Національний банк за результатами моніторингу діяльності у 2023 році визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
"Єдиною системно важливою платіжною системою, як і в попередні роки, стала Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України", - йдеться в повідомленні.
Також до категорії важливих платіжних систем віднесено шість платіжних систем:
- "MasterCard", MasterCard International Incorporated, США;
- "Visa", Visa International Service Association, США;
- "NovaPay", ТОВ "НоваПей", Україна;
- "PrivatMoney", АТ КБ "ПриватБанк", Україна;
- "MONEYCOM", ТОВ "СВІФТ ГАРАНТ", Україна;
- "Фінансовий світ", ТОВ "Українська платіжна система", Україна.
У НБУ підкреслили, що платіжні системи "PrivatMoney" та "MONEYCOM" є новими в переліку порівняно з 2022 роком.
Таокж за підсумками діяльності у 2023 року визначені важливі учасники системно важливих і важливих платіжних систем:
- АТ КБ "ПриватБанк" (СЕП НБУ, "MasterCard", "Visa");
- АТ "ПУМБ" ("PrivatMoney");
- ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" ("Фінансовий світ").
Важливими технологічними операторами платіжних послуг визначили ТОВ "ЕЙСІ ДІСІ ПРОЦЕССІНГ", ПрАТ "Український процесінговий центр" та ТОВ "ТАС ЛІНК".
"Розподіл об’єктів платіжної інфраструктури за категоріями важливості здійснюється регулятором згідно з міжнародною практикою для підвищення їх надійності й ефективності, а також приведення їх діяльності у відповідність до міжнародних стандартів оверсайту", - пояснили в регуляторі.
Економічна правда