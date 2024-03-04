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НБУ визначив важливі об’єкти платіжної інфраструкрури: доєднались нові системи

Понеділок, 4 березня 2024, 12:17 - Анастасія Жарикова

Національний банк за результатами моніторингу діяльності у 2023 році визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні. 

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Єдиною системно важливою платіжною системою, як і в попередні роки, стала Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України", - йдеться в повідомленні.

Також до категорії важливих платіжних систем віднесено шість платіжних систем:  

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  • "MasterCard", MasterCard International Incorporated, США;
  • "Visa", Visa International Service Association, США;
  • "NovaPay", ТОВ "НоваПей", Україна;
  • "PrivatMoney", АТ КБ "ПриватБанк", Україна;
  • "MONEYCOM", ТОВ "СВІФТ ГАРАНТ", Україна;
  • "Фінансовий світ", ТОВ "Українська платіжна система", Україна.

У НБУ підкреслили, що платіжні системи "PrivatMoney" та "MONEYCOM" є новими в переліку порівняно з 2022 роком. 

Таокж за підсумками діяльності у 2023 року визначені важливі учасники системно важливих і важливих платіжних систем:  

  • АТ КБ "ПриватБанк" (СЕП НБУ, "MasterCard", "Visa");
  • АТ "ПУМБ" ("PrivatMoney");
  • ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" ("Фінансовий світ").

Важливими технологічними операторами платіжних послуг визначили ТОВ "ЕЙСІ ДІСІ ПРОЦЕССІНГ", ПрАТ "Український процесінговий центр" та ТОВ "ТАС ЛІНК". 

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"Розподіл об’єктів платіжної інфраструктури за категоріями важливості здійснюється регулятором згідно з міжнародною практикою для підвищення їх надійності й ефективності, а також приведення їх діяльності у відповідність до міжнародних стандартів оверсайту", - пояснили в регуляторі.

Економічна правда

НБУ інфраструктура
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