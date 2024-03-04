НБУ визначив важливі об’єкти платіжної інфраструкрури: доєднались нові системи

Національний банк за результатами моніторингу діяльності у 2023 році визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Єдиною системно важливою платіжною системою, як і в попередні роки, стала Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України", - йдеться в повідомленні.

Також до категорії важливих платіжних систем віднесено шість платіжних систем:

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"MasterCard", MasterCard International Incorporated, США;

"Visa", Visa International Service Association, США;

"NovaPay", ТОВ "НоваПей", Україна;

"PrivatMoney", АТ КБ "ПриватБанк", Україна;

"MONEYCOM", ТОВ "СВІФТ ГАРАНТ", Україна;

"Фінансовий світ", ТОВ "Українська платіжна система", Україна.

У НБУ підкреслили, що платіжні системи "PrivatMoney" та "MONEYCOM" є новими в переліку порівняно з 2022 роком.

Таокж за підсумками діяльності у 2023 року визначені важливі учасники системно важливих і важливих платіжних систем:

АТ КБ "ПриватБанк" (СЕП НБУ, "MasterCard", "Visa");

АТ "ПУМБ" ("PrivatMoney");

ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" ("Фінансовий світ").

Важливими технологічними операторами платіжних послуг визначили ТОВ "ЕЙСІ ДІСІ ПРОЦЕССІНГ", ПрАТ "Український процесінговий центр" та ТОВ "ТАС ЛІНК".

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"Розподіл об’єктів платіжної інфраструктури за категоріями важливості здійснюється регулятором згідно з міжнародною практикою для підвищення їх надійності й ефективності, а також приведення їх діяльності у відповідність до міжнародних стандартів оверсайту", - пояснили в регуляторі.

Економічна правда