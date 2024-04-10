Спрос на средства противодействия БПЛА в РФ увеличился в четыре раза на фоне атак Украины

Усиление атак украинских дронов заставляет российские компании искать способ защитить заводы собственноручно. На фоне этого, спрос в РФ на частные средства противодействия БПЛА за последний год вырос в четыре раза.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Тендерные данные показывают, что спрос на частные системы для отражения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за последний год вырос в четыре раза. В то же время, по оценкам Bloomberg Economics, России удалось как минимум удвоить производство такого оборудования с начала войны", - говорится в сообщении.

Поскольку война все больше распространяется на территорию России, частные компании подогревают спрос на специальные системы радиоэлектронной борьбы. Около трети всех тендеров на системы противодействия БПЛА в РФ были проведены нефтегазовыми предприятиями. На промышленные и горнодобывающие компании приходится 28% и 10% случаев соответственно

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Так, по мнению аналитиков, Россия, вероятно, сможет сделать свои нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты менее уязвимыми к ударам беспилотников в течение следующих кварталов.

Напомним:

Атаки украинских дронов по нефтегазовой отрасли РФ стали возможными благодаря увеличению дальности полета и использованию ИИ для распознавания местности и цели. При этом, такие дроны полностью автономны и не нуждаются в спутниковой связи.

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Россия планирует вывести из ремонтов нефтеперерабатывающие заводы, которые были повреждены, до начала июня.