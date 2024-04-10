НПЗ в российском Орске приостановил отгрузку нефтепродуктов из-за наводнения

Компания "Фортеинвест", которая является владельцем НПЗ в Оренбургской области РФ (Орскнефтеоргсинтез), объявила форс-мажор по поставкам нефтепродуктов с этого НПЗ из-за паводка

Об этом говорится в документе, который есть в распоряжении Reuters.

В нем компания сообщает о наступлении форс-мажора и прекращении отгрузки всех нефтепродуктов с НПЗ.

Фортеинвест пока не ответила на запрос о комментариях.

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НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", способный перерабатывать около 6 миллионов тонн нефти в год, приостановил работу из-за паводка в воскресенье.

В понедельник Фортеинвест сообщала, что продолжает отгрузку топлива из своих резервуаров.

Напоминаем:

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Россия обратилась к Казахстану с просьбой быть готовыми поставить 100 000 тонн бензина на случай нехватки топлива, которую могут усилить атаки украинских дронов и остановки НПЗ.

Россия увеличила импорт топлива из Беларуси в марте, чтобы преодолеть риск дефицита на своем внутреннем рынке, который возник из-за ремонтов на российских НПЗ после атак дронов.