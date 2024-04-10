Чешский производитель оружия отчитался о рекордных продажах на фоне войны в Украине

Производитель оружия Czechoslovak Group AS сообщил о рекордных продажах и прибыльности за прошлый год, поскольку война в Украине увеличила спрос на тяжелые боеприпасы и боевые машины, производимые пражской компанией.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Выручка подскочила на 71% до 1,73 млрд евро (1,9 млрд долларов), сообщил в среду оборонный конгломерат, известный как CSG, принадлежащий чешскому миллиардеру Михалу Стрнаду. Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации выросла на 130% до 439 миллионов евро", - пишет агентство.

CSG, которая производит большие и малые боеприпасы, гражданские и военные грузовики, боевые машины и средства связи, заявила, что получает выгоду от значительного увеличения расходов на оборону в Европе. Компания, которая имеет производственные мощности по всей Европе, а также в Индии и США, заявила, что инвестирует значительные средства в расширение производственных мощностей.

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Напомним:

Кабинет Министров занимается наработкой программ, похожих на действующую "Доступные кредиты 5-7-9", которые будут направлены на кредитование частных оборонно-промышленных предприятий.

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Немецкий производитель оружия Rheinmetall планирует построить в Украине как минимум четыре завода по производству боеприпасов, военных машин, пороха и систем ПВО.