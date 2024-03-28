Кабмін готує програму пільгових кредитів для приватних українських виробників зброї

Кабінет Міністрів займається напрацюванням програм, схожих на чинну "Доступні кредити 5-7-9", які будуть спрямовані на кредитування приватних оборонно-промислових підприємств.

Про це розповів заступник голови правління Ощадбанку Юрій Каціон під час круглого столу "Як змінилося обслуговування корпоративного бізнесу під час війни", передає Інтерфакс-Україна.

"Уряд зараз відпрацьовує деякі програми, схожі на програми підтримки "5-7-9", із оборонки приватної. Це надасть можливість залучати новоствореним компаніям фінансування саме в цій галузі", - сказав Каціон.

За його словами, підтримка стратегічних галузей промисловості буде одним із пріоритетних напрямів роботи Ощадбанку. Зокрема, банкір зазначив, що зараз фінустанова зосереджує увагу на фінансуванні приватного оборонного сектору, який, на його думку, може бути новим драйвером розвитку економіки та зростання кредитування, а також на фінансуванні муніципалітетів.

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Заступник голови правління Ощадбанку наголосив, що викликом у кредитуванні для банків цього року буде трансформація держпрограм кредитування, зокрема "Доступні кредити 5-7-9".

"Уряд уже давно анонсує зміни до цієї програми, що буде переорієнтовано, переформатовано напрямки стимулювання, буде зосереджено саме на інвестиційному кредитуванні та довгостроковому кредитуванні, а все, що стосується підтримки фінансування на поповнення обігового капіталу, воно поступово вилучатиметься із "5-7-9" і із портфельних гарантій", - пояснив банкір.

Він вважає, що це матиме серйозний вплив на структуру портфелів банків, які є лідерами в наданні кредитів за згаданою держпрограмою.

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На думку Каціона, це може створити труднощі для аграріїв, яким буде важко "перелити свої ліміти в нові кредитні ліміти, тому що і ставки будуть уже, відповідно, не такі дотаційні, які зараз компенсуються, і умови будуть уже не такі на відповідні періоди".

"І от як вони поводитимуться в цій ситуації - це буде якраз-таки доволі серйозним ризиком. Я думаю, цей ризик усвідомлює і уряд, тому що вони не поспішають із затвердженням цих змін, вони їх анонсують, але ми поки що бачимо (...) з якого періоду буде припинено фінансування обігового капіталу", – зауважив Каціон.

Економічна правда