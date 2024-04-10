Минобороны имеет открытых авансов на закупку оружия на 211 миллиардов

Министерство обороны Украины имеет 211 млрд гривен открытых авансов на закупку вооружения, военной техники и других товаров для нужд армии.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Юрий Джигир, пишет "Укринформ".

Так, большая часть этих средств - это текущая дебиторская задолженность.

"Производители работают, поставки идут. Мы берем это оружие, учитываем, когда поставка закончится, мы делаем финальную оплату и дебиторская задолженность закрывается. Так, только в течение 2024 года поставлено продукции для нужд Вооруженных Сил Украины и погашено дебиторской задолженности на сумму 45,3 млрд грн", - пояснил замминистра.

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В то же время он отметил, что проблемные вопросы могут возникать в случае, когда поставки срываются по той или иной причине. Так, на сегодня просроченных поставок есть на 37 млрд грн, из которых дела на 15 млрд грн находятся в судах, на 19 млрд грн - на этапе досудебного урегулирования.

Напомним:

С начала работы "Государственного оператора тыла" (ГОТ) шесть новых украинских производителей стали поставщиками вещевого имущества для Вооруженных Сил Украины.

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Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" (ДОТ) сообщило о срыве некоторыми выбранными без Prozorro компаниями для поставки продуктов для армии. Их обязательства взяли на себя другие компании.