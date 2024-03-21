ЄБРР планує протягом наступних 5 років інвестувати в Україну до 10 мільярдів євро

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує інвестувати в Україну до 10 млрд євро протягом наступних 5 років.

Про це в інтерв'ю Forbes Ukraine заявили віце-президент ЄБРР Юрген Рігтерінк та директор банку в країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.

За їхніми словами, реагуючи на кризу, спровоковану війною, ЄБРР сфокусувався на пʼяти основних напрямках для підтримки України, частково у приватному секторі, частково у державному секторі. Йдеться про енергетичну безпеку, важливу інфраструктуру, продовольчу безпеку, підтримку бізнесу і торгове фінансування.

Рігтерінк пояснив, що завдяки рішенню банку збільшити капітал на 4 млрд євро ЄБРР може перетворити це у 4-6 разів більший обсяг інвестицій. Тому протягом наступних пʼяти років банк очікує, що зможе вкладати в проєкти в Україні 1,5-2 млрд євро щороку.

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"Ми не вважаємо, що для банку було б розумно кожен раз покладатися на донорську підтримку. Тож ми збільшили капітал. Це дозволить нам проінвестували в Україну 10 млрд євро протягом наступних пʼяти років. Як тільки буде мир, ця сума зросте ще більше", - сказав Рігтерінк.

Нагадаємо:

Європейський банк реконструкції та розвитку у 2023 році надав Україні рекордні 2,1 мільярда євро.

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ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України.

Економічна правда