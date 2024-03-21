Всі розділи
Укр / Рус

ЄБРР планує протягом наступних 5 років інвестувати в Україну до 10 мільярдів євро

Четвер, 21 березня 2024, 10:47 - Олексій Павлиш

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує інвестувати в Україну до 10 млрд євро протягом наступних 5 років.

Про це в інтерв'ю Forbes Ukraine заявили віце-президент ЄБРР Юрген Рігтерінк та директор банку в країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.

За їхніми словами, реагуючи на кризу, спровоковану війною, ЄБРР сфокусувався на пʼяти основних напрямках для підтримки України, частково у приватному секторі, частково у державному секторі. Йдеться про енергетичну безпеку, важливу інфраструктуру, продовольчу безпеку, підтримку бізнесу і торгове фінансування.

Рігтерінк пояснив, що завдяки рішенню банку збільшити капітал на 4 млрд євро ЄБРР може перетворити це у 4-6 разів більший обсяг інвестицій. Тому протягом наступних пʼяти років банк очікує, що зможе вкладати в проєкти в Україні 1,5-2 млрд євро щороку.

Реклама:

"Ми не вважаємо, що для банку було б розумно кожен раз покладатися на донорську підтримку. Тож ми збільшили капітал. Це дозволить нам проінвестували в Україну 10 млрд євро протягом наступних пʼяти років. Як тільки буде мир, ця сума зросте ще більше", - сказав Рігтерінк.

Нагадаємо:

Європейський банк реконструкції та розвитку у 2023 році надав Україні рекордні 2,1 мільярда євро.

Реклама:

ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України.

Економічна правда

ЄБРР Україна фінанси
Реклама:
Матеріали за темою
ЄБРР та Італія виділить 200 мільйонів євро на відновлення ГЕС 17 лютого 2024, 15:35
ЄБРР схвалив 200 мільйонів євро кредиту для "Укргідроенерго" 29 січня 2024, 18:10
ЄБРР торік надав Україні рекордні 2,1 мільярда євро: на які проєкти виділяють кошти 25 січня 2024, 09:44
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті