Увеличение минималки, изменения для водителей и запрет на рыбалку: что изменилось с 1 апреля в Украине
Основное изменение с апреля 2024 года в Украине касается минимальной заработной платы и выплат, привязанных к ее размеру. В частности, изменится и размер единого социального взноса.
Кроме этого, в апреле изменения коснулись и водителей Киева и Днепра.
ЭП рассказывает более подробно, что изменилось для украинцев с апреля 2024 года.
Рост минимальной зарплаты
С 1 апреля 2024 года в Украине выросла минимальная заработная плата – с 7 100 грн до 8 тыс грн. Такой рост был заложен в Госбюджете-2024. Почасовая минимальная зарплата выросла до 46 грн.
Вместе с минимальной зарплатой также увеличивается и размер единого социального взноса. ЕСВ равняется 22% от минимальной зарплаты. В соответствии в апреле размер налога увеличится до 1 760 грн.
В то же время повышение минимальной зарплаты с 1 апреля не повлияет на лимит доходов ФЛП и размер единого налога, поскольку они привязаны к размеру минималки, установленной на начало календарного года.
Новые правила ввоза гуманитарной помощи
С 1 апреля электронная система обращения гуманитарной помощи стала обязательной для волонтеров – после четырех месяцев тестирования новых правил.
Теперь ввезти гуманитарную помощь в Украину можно будет только после регистрации в онлайн-системе. Волонтерским организациям необходимо заполнить перечень завозимых грузов в разрезе категорий груза. Форма декларации соответствует действовавшей ранее бумажной: это "упрощенная" декларация с указанием объема и типа груза.
Когда груз находится на территории Украины, благотворительные фонды обязаны отчитаться о его использовании до 15 числа следующего месяца с момента ввоза, но не более чем через 90 дней.
Больше новых правил ввоза гуманитарной помощи можно прочитать здесь.
Изменения для автомобилистов
С 1 апреля начинается "летний" сезон для автомобилистов. Так, на некоторых участках дорог Киева и Днепра разрешенную скорость движения автомобилей увеличили до 80 км/ч и 70 км/ч соответственно. Такая скорость будет действовать до 1 ноября.
Где разрешено ехать 80 км/ч в Киеве:
- проспект Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);
- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
- Приднепровское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой пл. до Приднепровского шоссе);
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
- просп. Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской пл.);
- просп. Степана Бандеры (от Оболонского просп. до Северного моста);
- автодорога Р-69 (от ул. Озерной до черты города Киева).
Скоростной режим движения в столице на других участках дорога составляет 50 км/ч.
Где разрешено ехать 70 км/ч в Днепре:
- ул. Набережная Заводская, за исключением участков:
в 200 м от обеих сторон от перекрестка от ул. Академика Павлова;
от выезда из шлакоотвал до разворота на мост Кайдацкий;
в 50 м от обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестка с ул. Фатими Гафуровой (СК "Ледовая арена" и ул. Метростроевской);
- ул. Набережная Победы (от ул. Яружной до ул. Космической);
- шоссе Запорожское (от ул. Шинной до ул. Аэропортовской);
- шоссе Донецкое, от перекрестка с ул. на Березинском до дз 5.45 и 5.46 "Днепр";
- ул. Солнечная Набережная от перекрестка с ул. Любарского до Усть-Самарского моста (за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон);
- мост Центральный;
- мост Кайдакский.
В местах смены скоростных режимов камеры автофиксации перенастроены на актуально разрешенную скорость.
Удорожание стоимости загранпаспорта
В Украине с 1 апреля меняется стоимость оформления загранпаспорта. Так, цена на оформление документа в течение 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований составит 1 598 грн. Раньше было 1 496 грн.
В случае, когда человек готов ждать загранпаспорт до 20 рабочих дней, стоимость услуги составит 958 грн. Раньше – 856 грн.
Те, кто оплатил административную услугу до 31 марта, но еще не подали заявление для оформления документов, смогут доплатить по тарифам, действующим на момент предоставления соответствующих заявлений, уточнили в Государственной миграционной службе.
Рост стоимости карточки в столичном метро
С 1 апреля стоимость транспортной карты выросла до 75 грн вместо 50 грн. В Киевском городском совете объяснили такие изменения увеличением себестоимости производства.
"Увеличение стоимости – вынужденный шаг из-за себестоимости изготовления карты. При этом стоимость проезда в коммунальном транспорте остается неизменной", – говорится в сообщении.
Запрет на рыбалку
Поскольку весной начинается нерест рыбы, в апреле вводится ежегодный весенне-летний нерестовый запрет на отлов водных биоресурсов. Продолжительность этого периода может отличаться в зависимости от региона.
Так, на Днепровском водохранилище запрет начнет действовать с 5 апреля, а на Киевском, Каневском, Кременчугском и Каменском – с 8 апреля.
Рыбалка во время действия запрета разрешается только с берега удочкой (не более двух крючков на рыбалку) или спиннингом с одной искусственной приманкой.
Экономическая правда