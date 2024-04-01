Увеличение минималки, изменения для водителей и запрет на рыбалку: что изменилось с 1 апреля в Украине

Основное изменение с апреля 2024 года в Украине касается минимальной заработной платы и выплат, привязанных к ее размеру. В частности, изменится и размер единого социального взноса.

Кроме этого, в апреле изменения коснулись и водителей Киева и Днепра.

ЭП рассказывает более подробно, что изменилось для украинцев с апреля 2024 года.

Рост минимальной зарплаты

С 1 апреля 2024 года в Украине выросла минимальная заработная плата – с 7 100 грн до 8 тыс грн. Такой рост был заложен в Госбюджете-2024. Почасовая минимальная зарплата выросла до 46 грн.

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Вместе с минимальной зарплатой также увеличивается и размер единого социального взноса. ЕСВ равняется 22% от минимальной зарплаты. В соответствии в апреле размер налога увеличится до 1 760 грн.

В то же время повышение минимальной зарплаты с 1 апреля не повлияет на лимит доходов ФЛП и размер единого налога, поскольку они привязаны к размеру минималки, установленной на начало календарного года.

Новые правила ввоза гуманитарной помощи

С 1 апреля электронная система обращения гуманитарной помощи стала обязательной для волонтеров – после четырех месяцев тестирования новых правил.

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Теперь ввезти гуманитарную помощь в Украину можно будет только после регистрации в онлайн-системе. Волонтерским организациям необходимо заполнить перечень завозимых грузов в разрезе категорий груза. Форма декларации соответствует действовавшей ранее бумажной: это "упрощенная" декларация с указанием объема и типа груза.

Когда груз находится на территории Украины, благотворительные фонды обязаны отчитаться о его использовании до 15 числа следующего месяца с момента ввоза, но не более чем через 90 дней.

Больше новых правил ввоза гуманитарной помощи можно прочитать здесь.

Изменения для автомобилистов

С 1 апреля начинается "летний" сезон для автомобилистов. Так, на некоторых участках дорог Киева и Днепра разрешенную скорость движения автомобилей увеличили до 80 км/ч и 70 км/ч соответственно. Такая скорость будет действовать до 1 ноября.

Где разрешено ехать 80 км/ч в Киеве:

проспект Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Приднепровское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой пл. до Приднепровского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

просп. Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской пл.);

просп. Степана Бандеры (от Оболонского просп. до Северного моста);

автодорога Р-69 (от ул. Озерной до черты города Киева).

Скоростной режим движения в столице на других участках дорога составляет 50 км/ч.

Где разрешено ехать 70 км/ч в Днепре:

ул. Набережная Заводская, за исключением участков:

в 200 м от обеих сторон от перекрестка от ул. Академика Павлова;

от выезда из шлакоотвал до разворота на мост Кайдацкий;

в 50 м от обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестка с ул. Фатими Гафуровой (СК "Ледовая арена" и ул. Метростроевской);

ул. Набережная Победы (от ул. Яружной до ул. Космической);

шоссе Запорожское (от ул. Шинной до ул. Аэропортовской);

шоссе Донецкое, от перекрестка с ул. на Березинском до дз 5.45 и 5.46 "Днепр";

ул. Солнечная Набережная от перекрестка с ул. Любарского до Усть-Самарского моста (за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон);

мост Центральный;

мост Кайдакский.

В местах смены скоростных режимов камеры автофиксации перенастроены на актуально разрешенную скорость.

Удорожание стоимости загранпаспорта

В Украине с 1 апреля меняется стоимость оформления загранпаспорта. Так, цена на оформление документа в течение 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований составит 1 598 грн. Раньше было 1 496 грн.

В случае, когда человек готов ждать загранпаспорт до 20 рабочих дней, стоимость услуги составит 958 грн. Раньше – 856 грн.

Государственная миграционная служба

Те, кто оплатил административную услугу до 31 марта, но еще не подали заявление для оформления документов, смогут доплатить по тарифам, действующим на момент предоставления соответствующих заявлений, уточнили в Государственной миграционной службе.

Рост стоимости карточки в столичном метро

С 1 апреля стоимость транспортной карты выросла до 75 грн вместо 50 грн. В Киевском городском совете объяснили такие изменения увеличением себестоимости производства.

"Увеличение стоимости – вынужденный шаг из-за себестоимости изготовления карты. При этом стоимость проезда в коммунальном транспорте остается неизменной", – говорится в сообщении.

Запрет на рыбалку

Поскольку весной начинается нерест рыбы, в апреле вводится ежегодный весенне-летний нерестовый запрет на отлов водных биоресурсов. Продолжительность этого периода может отличаться в зависимости от региона.

Так, на Днепровском водохранилище запрет начнет действовать с 5 апреля, а на Киевском, Каневском, Кременчугском и Каменском – с 8 апреля.

Рыбалка во время действия запрета разрешается только с берега удочкой (не более двух крючков на рыбалку) или спиннингом с одной искусственной приманкой.

Экономическая правда